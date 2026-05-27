・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４９１．３９（＋２５．１３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５１８４．８９（－２０４．２１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１７３．１１（－８５．１５） ・ロシア・ＲＴＳ １１３４．１９（－９．８４） 出所：MINKABU PRESS