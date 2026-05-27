・ＮＹダウ５０４６１．６８（－１１８．０２） 高値５０７８５．６８ 安値５０３５６．６４ ・Ｓ＆Ｐ５００７５１９．１２（＋４５．６５） ・ナスダック総合指数２６６５６．１８（＋３１２．２１） 出所：MINKABU PRESS