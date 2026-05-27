・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９３．８９ドル（－２．７１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５０２．３ドル（－２０．９ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６３０．５セント（＋４１．２セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６３５．５０セント（－１０．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５