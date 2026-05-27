２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１１８．０２ドル安の５万０４６１．６８ドルと４日ぶりに反落した。中東情勢を見極めたいとのムードが続くなか、主力株の一角に対して利益確定目的の売りが出た。半導体関連株は買われ、ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。 ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やシェブロン＜CVX＞が売られ、フェラーリ＜RACE＞が下値を模索。オートゾӦ