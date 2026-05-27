アメリカサッカー連盟(USSF)は26日、北中米W杯に臨むアメリカ代表メンバー26人を発表した。セリエAでプレーするFWクリスティアン・プリシッチ(ミラン)やMFウェストン・マッケニー(ユベントス)、プレミアリーグでプレーするMFタイラー・アダムス(ボーンマス)やDFアントニー・ロビンソン(フルハム)、クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)らが順当にメンバー入りを果たした。マウリシオ・ポチェッティーノ監督に率いられ、開