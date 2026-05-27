ナポリに所属するスコットランド代表MFスコット・マクトミネイの伝説となったオーバーヘッドが限定版20ポンド紙幣に採用されたようだ。英『BBC』が伝えた。今夏に開催される北中米W杯の欧州予選最終節。2位のスコットランドは首位のデンマークとの頂上決戦を迎えた。そして、開始早々の前半3分、右サイドから送られたクロスに反応したマクトミネイが華麗なオーバーヘッドで叩き込み、スコットランドが先制に成功した。試合は