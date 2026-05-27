山形県は、今月5日に酒田市で発見された山岳遭難死亡事案について、警察の調査の結果、クマの被害によって亡くなったことが判明したと発表した。 県内でクマによる死亡事故が発生するのは、1988年（昭和63年）に戸沢村で発生して以来、38年ぶりとなる。 県環境エネルギー部によると、今年に入って県内で発生したクマによる人身被害はこれで3件目で、すべて山菜採り中に発生している。 県内の人身被害はおととし（令和6年