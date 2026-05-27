【パリ共同】テニスの全仏オープン第3日は26日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス1回戦では第16シードの穂積絵莉（日本住宅ローン）呉芳嫺（台湾）組が2回戦へ進んだ。男子シングルス1回戦では第1シードのヤニク・シナー（イタリア）が勝ち上がり、ツアー戦30連勝とした。