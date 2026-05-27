羽鳥慎一アナウンサー（55）が27日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。女性市長として全国最年少の京都府八幡市の川田翔子市長（35）が、9月に予定する出産の前後に、産休を取得する方針を明らかにしたことについてコメントした。男性首長が育休を取る例は少なくないが、現職女性首長の産休取得は総務省や全国市長会なども「把握していない」という。市によると全国初とみられる