インスタグラム更新女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が25日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われた乃木坂46のライブを楽しんだことを報告すると、ファンから様々な声が上がった。菅沼はインスタグラムに「たのしかったバスラ」とつづり、乃木坂46のメンバーの名前が入ったスティックライトの写真を投稿した。19〜21日に東京ドームで行われた乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ