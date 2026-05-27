お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんの妻・あいさんが２７日までにオフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんと尾形の“激似”ショットを公開した。あいさんは「あまりにもで笑った」と題してブログを更新。ファンから送られてきたという若かりし頃の尾形の写真を公開し、「あまりにもさくちゃんに似ていて」と驚きをつづった。この投稿にファンから「ホントパパにそっくり」「女の子は、父親に似ると『美人』にな