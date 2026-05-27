記事ポイント塩スクラブ×ミネラルクレイのダブル処方で毛穴汚れを徹底除去天然ミントとメントールのひんやり冷涼感が夏の蒸れた頭皮をリフレッシュ2026年7月21日（火）より数量限定発売、150g 2,750円（税込） 夏になると皮脂や汗が増え、頭皮の毛穴に汚れが蓄積しやすくなります。ベタつきやニオイ、根元のぺたんこ感、抜け毛やうねりといった夏特有の悩みに着目した頭皮用スクラブ洗浄料が登場します。「無添加主義®