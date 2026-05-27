歌舞伎の伴奏などで用いられる三味線音楽「清元」の宗家である七世家元 清元延寿太夫(67)が24日にインスタグラムを更新し、元NHKの山川静夫アナウンサー(93)の姿を公開した。 【写真】元気！93歳の山川静夫アナウンサー 「一昨日東おどりの初日を拝見しました。」と切り出し「私のお隣りの席が山川静夫さんで暫くぶりでお目にかからせて頂きました。」と明かした。「実際のご年齢を伺い余りにもお若かく見えお元