記事ポイントチョコレート不使用・アイシングクリーム仕上げで夏場も常温持ち運びが可能スティックラスク・キューブラスク・クロワッサンラスクの3種類が2026年リニューアル製造より60日間の日持ちで、お中元・手土産・差し入れに対応 夏のギフト選びで悩む原因のひとつが、チョコレート菓子の溶けやすさです。クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZAN（カフェオウザン）は、その課題に応える夏季限定コレクションを2026年5月