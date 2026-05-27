元CIA研究者のハル・パトフ氏が、回収されたUFOを調査している米当局者は4種類の異なる地球外生命体と遭遇したという、衝撃的な主張を展開した。パトフ氏は映画製作者のダン・ファラー氏と共にポッドキャスト「Diary of a CEO」に出演した際、この内容を明かしたもので、パトフ氏自身は国防総省の「先進航空宇宙兵器システム応用プログラム(AAWSA)」の顧問も務めた人物である。 【写真】メキシコ議会で公開された「地球外