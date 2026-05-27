記事ポイントブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで、大分県佐伯市産の希少ブランドレモン「マリンレモン®」果汁を使用したフェットチーネグミのプレミアム版が登場1984年誕生のマリンレモン®は海産物由来の有機資材を使ったSDGs対応の栽培で育てられた、佐伯市の登録商標ブランド2026年5月26日（火）から全国の量販店・ドラッグストア・小売店などで期間限定発売 ブルボンとJA全農が手を組んだ”ニッポン