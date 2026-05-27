記事ポイント物産アニマルヘルス株式会社が猫用栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」を2026年6月1日に動物病院向けで発売しますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）を配合し、猫の膀胱の健康をサポートしますカプセルを開けてフードに振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です 猫の膀胱ケアをサポートする栄養補助食品が、動物病院向けに登場しま