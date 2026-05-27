記事ポイント株式会社ビバリーが2026年5月15日発売のラベラーロールシール「Baum deco バウムデコ」は、ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量設計です特色印刷による発色の鮮やかさと、紙素材ならではの書き込み・はんこ対応が特徴です22mm×12mmと22mm×22mmの2サイズ展開で、手帳デコからシール交換まで幅広く使えます 値札用ラベラーシールがデコ文具として人気を集め、マスキングテープに続くトレンドアイテ