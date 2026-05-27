記事ポイント小型ファンと保冷剤冷却を1着で両立した日本初（同社調べ）のベスト型クールウェアが登場母親の背面と抱っこ紐内の赤ちゃんの背中側に同時送風する実用新案出願済みの独自構造保冷剤ポケットを計4か所搭載し、ファンOFF時も「着る保冷剤ベスト」として機能 抱っこ紐を使用する母子が体感する温度は、外気温より3〜5℃高いとされています。マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開するスウィートマミ