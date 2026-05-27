記事ポイント日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役（SPF22／PA+++）スクワラン・ヒアルロン酸Na・3種のセラミド配合の美容液成分でうるおいを守りながらツヤ肌へ2026年7月21日（火）より通信販売・全国のショップハーバーで数量限定発売、3,520円（税込） ハーバー研究所が、ベースメイクを1品で完結させる多機能クッションファンデーション『セラムクッションBB』を2026年7月21日（火）