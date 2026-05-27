お笑いタレントの有吉弘行（51）が27日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な顔ぶれとの集合写真を公開した。「ダチョウ倶楽部40周年でした」と書き出した有吉。「ダチョウ倶楽部」の40周年を記念したパーティーを開催したことを報告した。集合写真には「ダチョウ倶楽部」の他にも、出川哲朗や「霜降り明星」粗品の姿も。「打ち上げ」「流木こと鶴太郎さんと」「太田さんが和歌子さんに帰るんじゃないと捕獲され」「結局