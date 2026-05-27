いよいよ5月30日に予選リーグ戦がスタートする『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』。今大会最大の目玉は、全出場棋士が腕時計型の心拍計を装着し、その数値がリアルタイムで中継されることだ 。静寂の中で行われる将棋の対局において、なぜ棋士の心臓は時にアスリートのように激しく波打つのか。現役医学部生棋士である獺ヶ口笑保人四段（26）が、その医学的なメカニズムを基礎知識から鋭く分析する。【映像】渡辺明九