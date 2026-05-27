「父の日といえば牛肉」という新習慣が、いつか日本に根付くかもしれない。オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体の「MLA（ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア）」は5月25日、「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン !!! 」を開始した。昨年からスタートした取り組みで今年が2年目。「クリスマスにチキン」と同様の食文化として、父の日に家族で牛肉を囲むシーンを日本に定着させることを長期的な目標に掲げ