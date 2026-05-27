たとえ今は違うチームでも、心はずっとそばにある。現地５月24日にプレミアリーグ最終節が開催された。アーセナルとマンチェスター・シティのタイトルレースは、前者の優勝ですでに決着しており、特に注目を集めたのは、トッテナムとウェストハムの残留争いだ。トッテナムが勝点２上回って運命の最終節を迎えたなか、両クラブとも勝利。トッテナムが残留ラインぎりぎりの17位で逃げ切った一方、ウェストハムは15年ぶりの降格