老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来もらえる年金が少ないと感じたときの対策についてです。 Q：40代独身。将来の年金は月11万円程度と少ないです「40代で一人暮らしの会社員です。『ねんきんネ