アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは5月26日、自身のInstagramを更新。MIYAVIさんや息子とのソウルでのプライベートショットを公開しました。【写真】melody.、ソウルでの家族ショット花冠をかぶった息子のかわいらしい姿もmelody.さんは「もしも永遠に若くいられるのなら。こんな日々を何度でも、何度でも、何度でも繰り返し過ごしたい」と英語でつづり、4枚の写真と4本の動画を披露。花冠をかぶって笑顔を見せた