全国のイオンモール85店舗で、バーチャル諸国漫遊系VTuberで施設の一部の画像から該当するイオンモールを特定できるという特技をもつ静馬レイさんとフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」のコラボキャンペーン「イオンモールの果汁工房果琳で給水しよう！キャンペーン」が、2026年6月1日〜8月31日の期間に開催される。【画像】イオンモール系VTuber・静馬レイさん×イオンモールの?給水所?果汁工房果琳コラボドリンクと本人コ