ブレーブスは26日（日本時間27日）、メジャー通算1047安打、218本塁打を記録したボブ・ホーナーさんが死去したことを発表した。68歳だった。同球団は公式Xに写真とともに「ブレーブスのドラフト選手として初めてマイナーリーグを経由せず、直接メジャーデビューを果たしました」など、数々の功績を投稿。「彼の妻クリス、2人の息子タイラーとトレント、そして球界の多くの友人やファンに心からお悔やみ申し上げます」と結んだ