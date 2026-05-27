福岡・博多から由布院方面へ向かう観光列車「ゆふいんの森」は、移動そのものを楽しめる列車として人気があります。せっかくなら宿泊も含めて、落ち着いた旅をプレゼントしたいでしょう。 ただし、旅行費用は列車代だけでは決まりません。宿泊費、現地での食事代、観光費まで含めると、必要な金額は変わります。本記事では、夫婦2人で「ゆふいんの森」に乗り、由布院で1泊する場合の費用目安を見ていきます。 夫婦2