最近は、銀行の定期預金金利が少しずつ上がり始めています。ニュースなどで「金利引き上げ」という言葉を見て、「預金だけでもお金が増える時代が戻ってきたのでは？」と感じる人もいるでしょう。 実際、定期預金は元本保証があり、投資のような価格変動リスクもありません。そのため、特にリスクを避けたい人にとっては安心感があります。 しかし、お金が“本当に増えているか”を考えるときは、預金残高だけ