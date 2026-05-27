夫のねんきん定期便や年金見込み額を見て、「老後は何とかなる」と考えている人は少なくありません。しかし、夫に万が一のことがあった場合、その金額がそのまま妻に引き継がれるとはかぎりません。 遺族年金の仕組みを知らないまま老後資金を考えると、実際の収入との間に差が出る可能性があります。そこで本記事では、遺族年金の基本と、老後資金を確認する考え方を解説します。 夫の年金見込み額がそのまま遺族