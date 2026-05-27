親が高齢者施設へ入居すると、実家が空き家になることがあります。「とりあえずそのまま残しておこう」と考える人も多い一方で、空き家には税金や管理費がかかり続けます。 さらに、長期間放置すると税負担が増えたり、近隣トラブルにつながったりする可能性もあります。本記事では、空き家にかかる主な費用や放置リスク、今後の対策について解説します。 空き家でも固定資産税や維持費は発生する 空き家になって