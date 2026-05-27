中国で世代間の格差が深刻な社会問題になっている。『中国は覇権を握るのか』を書いた李虎男さんは「問題の種は『大媽部隊』と呼ばれる中高年女性だ。文化大革命の影響でまともな教育を受けていない彼女たちがいま、若者たちを絶望させている」という――。（第2回）※本稿は、李虎男『中国は覇権を握るのか』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■世界に進出する「おばちゃん集団」の正体中国の目覚ましい経済発展の裏側