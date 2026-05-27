突然、彼氏から「気持ちが重い・・・」と言われて、ショックを受けたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。どのような行動が「気持ちが重い・・・」と思わせるのでしょうか。そこで今回、男性の本音を理解し、「重い女」と思われないように、「付き合っている彼氏が『気持ちが重い・・・』と感じる女性の行動９パターン」を紹介させていただきます。【１】「『愛している』って言って！」とよくお願いする。彼氏に「愛