元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２７日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を３日連続で休んだ。玉川氏について２５日の同番組で司会の羽鳥アナウンサーが冒頭で「玉川さんですが、ちょっと遅めの冬休みです。今週１週間お休みでございます」と発表していた。この日も羽鳥アナは「今週は１週間、玉川さんお休みです」と伝え、３日連続で玉川氏の「冬休み」を告知した。