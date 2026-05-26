高速道路に埋められている光の伝送路、いわゆる『光ファイバー』を活用した実証実験が26日、公開されました。これまで状況把握が難しかった高速道路の異常をいち早く察知できるなど活用方法に期待されています。小椿希美アナウンサー「高速道路上にはこの路面の下に通信用の光ファイバーが埋め込まれています。その光ファイバーが（自動車などの）振動によって道路交通情報がわかるなど今後、様々な活用が