オリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラis」から生まれたキャラクター「コッペぶぅ」のプライズゲーム用景品「コッペぶぅぬいぐるみマスコット」が、５月29日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開される。「コッペぶぅ」は、ある町の小さなパン屋さんで生まれたコッペパンのこぶたさん。パンだけど動物