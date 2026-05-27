広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、現役時代の記憶を振り返ります。今では想像もつかない昭和ならではの破天荒なエピソードを語り尽くします。◇◇かつて広島の４番を務めた藤井弘さんは僕からすれば「レジェンド」と呼ぶにふさわしい人。大きな体で風貌もゴツい感じだったから「ゴジさん（ゴジラ）」と言われて皆に親しまれていたね。藤井さんは１８０セン