世界の一流プロのスイングはお手本中のお手本。「これぞ理想！」という形や動きを星野豪史がポジション別にセレクト＆解説。マネるだけでなく、見ているだけでもイメージがよくなりうまくなれる連続写真をご覧ください！ フックグリップ派はダスティンを参考に 両腕の間からクラブが見える理想的なトップポジション。ダウンスイングの軌道も安定するのでオンプレーンで振れる アダム・スコット●1980年