気象台は、午前8時12分に、洪水警報を日南市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を日南市、串間市に発表しました。【警戒エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・日南市に発表 27日08:12時点南部平野部では、27日昼前は低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水27日昼前に警戒1時間最大雨量45mm□洪水警報【発表】27日昼前に警戒■串間市□