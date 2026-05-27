「広島１−３ロッテ」（２６日、マツダスタジアム）“交流戦男”を襲名だ。迷いのないスイングから放たれた打球は右中間席へ一直線。広島・大盛穂外野手の一振りが試合を動かした。２５年の自己最多に並ぶ先制の３号ソロを振り返り、「真っすぐに絞ろうと考えていた。振り抜けてよかった」と汗を拭った。初回１死で迎えた第１打席。フルカウントとなり、「真っすぐで入って、もう空振りでいいやくらいで」と腹を決めた。ジャ