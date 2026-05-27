スターバックスから、新作『バナナ アフォガート フラペチーノ』がきょう27日から全国の店舗に登場する。日本上陸30周年企画「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」第2弾として登場し、“とろける時間への逃避行”をテーマに、バナナの濃厚な甘さとコーヒーの香りが重なる大人向けの1杯を提案する。【画像】とろける時間への逃避行…『バナナアフォガードフラペチーノ』今回登場する『バナナ アフォガート フラ