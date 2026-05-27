防諜を呼びかける戦時中のラジオ音声が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】貴重な戦前、戦中の音声が聴ける江戸東京博物館の展示「江戸東京博物館の戦争コーナーのとこで1942年のラジオ音声で『スパイに気をつけましょう！スパイを防げ！日本人はスパイに弱い！外国人と世間話をしてはいけません！』みたいなやつ聞いたらドキドキが止まらなくなってきた・・・。」と、江戸東京博物館（東京都墨田区）の展示を紹介したのは