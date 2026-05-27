noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第2７回は「体力がないことで損ばかりの私は、疲れ知らずのタフな人に嫉妬する」ですこの記事のすべての写真を見る* * * * * * *前回「とうとう、私も嫉妬される側に！成功する