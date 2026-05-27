乗りやすさと実用性を両立しつつ価格を抑えた最安モデルトヨタ「JPNタクシー（ジャパンタクシー）」は、2017年に登場したタクシー専用車両です。それまでタクシーの主力車種だった「クラウンコンフォート」などのセダン型に代わる存在として開発されました。【画像】これが“一番安い”トヨタ「ジャパンタクシー」一部改良モデルです！ 画像を見る！（30枚以上）5ドアのトールワゴン型を採用し、乗降性や居住性、バリアフリ