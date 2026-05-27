NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月28日放送の第44話では、シマケン（佐野晶哉）が宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）を引き合わせる。 参考：『風、薫る』過酷なオペナース修行がスタート『時すでにおスシ!?』でも光る猫背椿の存在感 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）と直美（上坂樹里