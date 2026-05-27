私（サエ）は夫のムツキと、小学生の子どもたちとの4人暮らし。夫は自営業で、自宅の一室を仕事場にしています。私は大手企業の会社員をしており、順調にキャリアを重ねてきました。夫とはお互いの収入について詳しく話し合っていません。家賃を払ってもらっているし、子どもたちと楽しそうに遊んでくれていれば、それで十分だと思っていたのです。そんな平穏な日々を送っていたある日、私は夫から「義父が高齢者施設に入る」と知