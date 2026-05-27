＜〜全英への道〜ミズノオープン 事前情報◇26日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞今年3月に発売された『JPX ONE』ドライバー。軟式野球バットに革命を起こした『ビヨンドマックス』の技術を応用していることが話題となり店舗では売り切れが続出している。そんな注目ドライバーを時松源藏が使用している様子をキャッチ。本人を直撃した。【写真】打感が“むにゅ”っとしている話題の異素材フェースドライ