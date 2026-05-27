歌手でタレントの研ナオコ（72）が25日、自身のブログを更新。あじさいが咲く自宅テラスを披露した。【写真】「可愛いピンク」あじさいが咲く研ナオコの自宅テラス研は「紫陽花の季節になってきました 紫陽花の歌合せ今年も可愛く咲きました まだまだ咲きそうです」とうれしそうに報告し、テラスを華やかに彩る大輪のあじさいの写真を掲載した。さらに、テラスに咲くもう1つの主役について「我が家のクレマチス 今はお花が終