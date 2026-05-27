ロシアがウクライナの首都、キーウへの大規模な攻撃を予告する中、ウクライナ各地に攻撃があり、少なくとも8人が死亡しました。【映像】攻撃を受けたウクライナ各地の様子ウクライナメディアによりますと、26日未明、南部オデーサや東部クラマトルシクなど8つの地域にロシア軍の弾道ミサイルやドローンによる攻撃があり、少なくとも8人が死亡し100人以上がけがをしました。これに先立ってロシア政府は25日、キーウに対する大